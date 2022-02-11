مرسيدس أس كلاس 2022 بالصور أسعار ومواصفات Mercedes S-class

مرسيدس أس كلاس 2022 التي انتظرها الكثير من عشاق هذه الشركة الألمانية العريقة ولم يخب ظن عملاء شركة مرسيدس بينز أطلاقا عندما تم الكشف عن النسخة الجديدة من فئة Mercedes S-class التي نالت استحسان كل من شاهدها من النظرة الأولي، كما أشارت التوقعات أن القوة التي قد يحصل عليها محرك الـ 12 سلندر لو توفر بالفعل هذه السيارة الفخمة سيكون 621 حصان وسيصل عزم الدوران إلى ألف نيوتن.متر وفقاً لما نشره موقع Autocar، ستحصل على لمسات خارجية تميزها من ناحية جنوط وشعارات وأجزاء جديدة تتضمن الشيك الأمامي والصادمين ومخارج العادم وغيرها من تفاصيل ، كما سيكون التحول واضحاً على داخليتها التي ستمثل أعلى مراحل الترف والفخامة من صانع السيارات الألمانية الذي سيحاول منافسة الجيل الثاني والجديد من سيارات رولزرويس.

مرسيدس أس كلاس 2022

وقبل التحدث عن أسعار ومواصفات السيارة الجديدة التي نتحدث عنها اليوم لابد من أن نلقي الضوء أن المنافس الشرسة التي تدخل فيها شركة مرسيدس بينز ليت بالسهلة نهائيا وذلك مع التطور الكبير في تكنولوجيا صناعها السيارات في جميع أنحاء العالم، ولكن من الوهلة الأولي يعلم عشاق عالم السيارات أن المنافس الأولي في فيه مرسيدس أس كلاس 2022 Mercedes S-class هي السيارات الانجليزية رولزرويس وبنتلي فلاينج سبير، ومن هذا المنطلق دائما تسعي شركة مرسيدس الألمانية بتطوير كافة إشكال سياراتها حتي تلبي رغبه المستهلك مع وضح لمه الاختلاف عن باقي المنافسين في كل سياراتها وليس فيه Mercedes S-class فقط .

مواصفات Mercedes S-class 2022

أول شئ مميز في مواصفات هذه الفئة من سيارات شركة مرسيدس هي الفخامة البالغة التي تجدها في كل شئ تقريبا في السيارة، جميع الطرازات في مرسيدس 2022 class s مزودة بالدفع الرباعي مع هيكل مشدود يجعلها مثالية للسائق ، خاصة مع المقاعد الخلفية القابلة للطي والتدليك اختياريا، والتي تحث الركاب على الاسترخاء والعيش لحظات المتعة.

تأتي سيارة S Class جديدة مع أضواء ديجيتال لايت مرتبطة بنظام الخرائط وبالكاميرات والحساسات الموجودة على الزجاج الأمامي وهي متكيفه لكي تكشف الطريق بحسب حالته ، وتتوفر رنجات سيارة حجمها بين 18 إنش وصولاً إلى 22 إنش.

يأتي في سيارات مرسيدس أس كلاس 2022 نظام MBUX لترفيه والمعلومات بجيله الثاني المحدث، وتأتي السيارة مع شاشة وسطية قياس 12,8 إنش، وشاشة رقمية خلف مقود السائق حجم 12,3 إنش.

تأتي سيارة مرسيدس أس 2022 بقاعدة عجلات أطول بقياس 133.7 بوصة، الأمر الذي ساهم في مساحة المقصورة الداخلية للسيارة وبالتالي سيوفر للسائق والركاب مساحة راحة وحرية أكبر، يبلغ الطول 215.3 بوصة، بينما يبلغ العرض 75.6 بوصة، ووصل الارتفاع حتى 59.4 بوصة.

تتميز سيارات مرسيدس كلاس إس 2022 عن مثيلاتها السابقة من نفس الفئة والتي كانت تمتلك محرك V8 بسعة 4 لتر وبقوة 497 حصان وعزم دوران 48 فولت بأنها قد زودت بمحرك V12 بسعة 6 لتر مزود بشاحن توربيني مزدوج بقوة 621 حصان وعزم دوران بلغ 1001 نيوتن، كما يتوفر نظام الدفع الرباعي 4Matic في جميع الطرز وتبلغ سرعتها 209 كيلومتر/الساعة أي (130 ميل/ الساعة)، وتم تزويد الطراز الجديد من فئة مرسيدس S بنظام توجيه قياسي للعجلات والذي يسهل عملية السير في الشوارع والممرات الضيقة، وتم تزويدها بناقل حركة أوتوماتيكي بتسع سرعات.

نظام الكبح التلقائي في حالة الطوارئ، نظام استشعار خلفي.

نظام الإيقاف النشط في حالات الطوارئ.

التحذير من مغادرة المسار عن طريق مراقبة النقطة العمياء.

وسادة هوائية أمامية، وأخرى خلفية اختيارية.

نظام التعليق في الهواء E active body Control الذي يستخدم كاميرا ستيريو تقوم بمسح الطريق لتحديد أماكن المطبات في الطريق.

نظام المحافظة على مسافة آمنة مع مستخدم الطريق أمامك.

بالإضافة إلى نظام تنبيه السائق عند النعاس ويتم تفعيله في حالة السفر لمسافات طويلة.

سعر مرسيدس اس كلاس 2022

لم يتم الكشف حتى الآن عن سعر مرسيدس s class 2022 ولكن من المتوقع أن تتجاوز قيمتها 200 ألف دولار أي ما يعادل 3 مليون جنيه مصري و800 ألف ريال سعودي، وقد أعلنت الشركة المنتجة أنه سيتم التصريح بالأسعار قريباً تمهيداً لطرح السيارة إلى الأسواق.