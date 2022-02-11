رسوم تجديد استمارة السيارة وخطوات تجديد استمارة القيادة عبر أبشر

رسوم تجديد استمارة السيارة عدم التخلف عن موعد التسديد السنوي لتجنب التعرض لدفع غرامة سنوية، ويجب خلو السيارة من أي مخالفات مرورية أو قانونية كي تجدد الاستمارة بسهولة، عند تجديد الاستمارة يقوم مالك السيارة بالتوجه لمواقع الفحص الفني الموجودة في مختلف مناطق المملكة من أجل إجراء الفحص الفني للسيارة أولًا وذلك مقابل رسوم حددتها إدارة المرور طبقًا لنوع كل سيارة، وتقوم إدارة المرور بالاشتراك مع وزارة الداخلية بأن يتم تقديم تسهيلات للمواطنين والمقيمين من خلال خدمات الإلكترونية تعمل على تجديد رخص السيارات وجعل أقسام المرور للخدمات الخاصة فقط لاستخراج الرخص والخدمات لكبار والسن والحالات الإنسانية التي تستوجب المعونة والمساعدة من جانب مكاتب أقسام المرور، لابد من التأكد من سلامة هذه السيارة أولا والهدف من ذلك هو الاطمئنان علي عدم وجود عيوب في السيارة وذلك الإجراء من أجل تقليل فرص حدوث حوادث على الطرق السريعة حرصاً على سلامة المواطنين.

رسوم تجديد استمارة السيارة

تقدر تكلفة استمارة تجديد السيارة الصغيرة بـ 73 ريال سعودي. استمارة تجديد سيارة النقل الصغير بـ 96 ريال سعودي. تجديد رسوم السيارة الكبيرة بحوالي 184 ريال. تكاليف تجديد استمارة شبه مقطورة بحوالي 184 ريال وإعادة الفحص ويبلغ قيمتها بحوالي 55 ريال سعودي. تقدر تكلفة استمارة تجديد سيارة النقل الثقيل بـ 205 ريال. تجديد استمارة تجديد السيارة المتوسطة بـ 141 ريال سعودي.

خطوات تجديد استمارة القيادة عبر أبشر

الدخول على موقع أبشر. ثم اختيار أبشر أفراد. إدخال بيانات الدخول اسم المستخدم وكلمة المرور والرمز المرئي. ثم الضغط على تسجيل الدخول. وصول رسالة بها كود على الجوال يتم كتابته ثم ألنقر على الدخول. يتم الضغط على مركبات ثم اختيار خدمات . بعد ذلك اختيار تجديد الاستمارة ثم الضغط علية. عرض صفحة بها التفاصيل والمعلومات الخاصة تحديدها ثم ألضغط على تجديد استمارة المركبة . الضغط على أوافق على الشروط والأحكام ثم أنقر على تجديد الاستمارة. ظهور رسالة قصيرة تم تجديد الاستمارة بنجاح.

سترسل إدارة المرور رسالة تنبيهية على الجوال تنذر باقتراب انتهاء استمارة السيارة الخاصة بك، وذلك قبل موعدها ب 30 يوم، ثم 15 يوم، ثم مرة أخرى قبل موعد انتهاؤها بيوم واحد.