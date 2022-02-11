تردد الجزيرة الرياضية المفتوحة الجديد على جميع الأقمار الصناعية 2022

نوضح لكم تردد الجزيرة الرياضية وهي من أهم القنوات الرياضية المجانية التي يتابعها عد كبير من عشاق الرياضة من مختلف الدول العربية، حيث يوجد تردد خاص بالقناة على القمر الصناعي نايل سات، وتردد على القمر الصناعي عرب سات، ويمكنك من خلال ضبط التردد أن تستمع بكل المباريات، والبرامج الرائعة التي يتم بثها بصورة مستمرة على هذه القناة المتميزة، ولذلك هناك آلاف المتابعين للقناة.

تردد الجزيرة الرياضية

يمكنك ضبط القناة على القمر الصناعي نايل سات كالتالي:

التردد الخاص بالقناة 12604.

معدل الترميز 27500.

الاستقطاب أفقي.

معامل تصحيح الخطأ 6/5.

كما يمكنك ضبط القناة على القمر الصناعي عرب سات كالتالي:

التردد الخاص بالقناة 11566.

معدل الترميز 27500.

الاستقطاب أفقي.

معامل تصحيح الخطأ 6/5.

طريقة ضبط تردد قناة الجزيرة الرياضية

يمكن ضبط قناة الجزيرة الرياضية على الريسيفر الخاص بك من خلال اتباع الخطوات التالية:

قم بالدخول من خلال الريموت إلى القائمة الخاصة بضبط الترددات.

اضغط على القائمة، ثم اضغط على خيارات.

قم باختيار تثبيت.

اضغط على التثبيت اليدوي.

قم بتحديد القمر الصناعي الذي تريده.

اكتب تردد القناة، معدل الترميز، الاستقطاب، معدل تصحيح الخطأ.

قم بالضغط على كلمة بحث.

بعد انتهاء البحث اضغط على حفظ.

سوف تجد أن القناة تم تثبيتها لديك ويمكنك مشاهدتها والاستمتاع بها.

أهم برامج قناة الجزيرة الرياضية

هناك الكثير من البرامج التي يتم عرضها على هذه القناة ومنها:

استوديو الأبطال.

استوديو الدوري القطري.

بكل روح رياضية.

مشروع معلق.

ملاعب أوروبية.

ستوديو الكرة.

مجلة كرة المضرب.

الميدان والمضمار.

برنامج ثلاثون دقيقة كالشيو.

سؤال في الرياضة.

برنامج النشرة الرياضية.

الكرة العربية.

الحكم الخامس.

حصيلة الدوري الأسباني.

حصيلة الدوري البرتغالي.

عالم السلة.

عالم التنس.

أهم البطولات والمباريات التي يتم عرضها على قناة الجزيرة الرياضية

تحتوي السطور التالية على عدد من أهم البطولات والمباريات التي يمكنك متابعتها من خلال القناة: