العراق : مقتل أحد الإرهابيين فى جبل قره جوج بمحافظة نينوى

جدة - نرمين السيد - وقالت المديرية فى بيان إنه استنادًا إلى معلومات دقيقة لشعبة الاستخبارات قامت قوات الأمن باستطلاع سفح جبل قره جوغ وتم ملاحظة أحد الإرهابيين، وتمكنت القوات الأمنية من قتله، وأوضحت المديرية أن الإرهابى كان يرتدى حزامًا ناسفًا فى أسفل سفح جبل قره جوغ بمحافظة نينوى. وكانت الاستخبارات العسكرية العراقية أعلنت فى وقت سابق القبض على "إرهابى" فى محافظة صلاح الدين ينقل الطعام والهواتف فى جبل قره جوغ بمحافظة نينوى شمالى البلاد.

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