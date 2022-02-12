البلبيسي : 90% من الإصابات المسجلة تعود للمتحور أوميكرون

دوت الخليج :- قال مستشار رئاسة الوزراء لشؤون الصحة وملف كورونا، الدكتور عادل البلبيسي، إن 90 بالمئة من الإصابات المسجلة يوميا تعود للمتحور الجديد من فيروس كورونا "أوميكرون"، وهو المتحور السائد في الموجة الرابعة التي تشهدها المملكة.

وأضاف البلبيسي، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم الخميس، أنه جرى تسجيل 116 ألف إصابة خلال 6 أيام من الأسبوع الوبائي الأخير الذي ينتهي يوم غد الجمعة، موضحا أن هناك إدخالات للمستشفيات تعود للمتحور أوميكرون بنسبة 1 بالمئة من الإصابات. وأوضح أن شدة المرض في أوميكرون أقل من المتحورات السابقة، والتي كانت تسجل إدخالات للمستشفيات بنسبة 5 بالمئة من الإصابات، بينما أوميكرون 1 بالمئة، محذرا من التراخي في تطبيق الإجراءات في ظل انتشار أوميكرون، ولتقليل عدد الإدخالات للمستشفيات للمصابين التي تتجاوز 200 إدخال يومي، إذ تشهد الموجة الرابعة انخفاضا بعدد الوفيات بالمقارنة مع الموجات السابقة من الفيروس. وتوقع البلبيسي أن تكون ذروة الإصابات في الموجة الرابعة الأسبوع المقبل، متأملا أن لا تكون التوقعات صحيحة، وأن تتراجع الإصابات، وأن تستقر مؤشرات المنحنى الوبائي. وحول البرنامج الوطني للتطعيم ضد فيروس كورونا، قال إن نسبة تطعيم الفئة المستهدفة فوق عمر 18 سنة للجرعة الأولى وصلت إلى 72 بالمئة، والجرعة الثالثة 66 بالمئة، أما متلقي الجرعة الثالثة فبلغ 465 ألف شخص، إذ يعتبر عدد متلقي الجرعة الثالثة قليل نسبيا، داعيا إلى الإقبال على الجرعة الثالثة لفعاليتها ورفع المناعة ضد فيروس كورونا والمتحورات منه. ويبلغ عدد متلقي المطعوم المضاد لفيروس كورونا من الفئة العمرية من 12 إلى 17 سنة 194 ألف شخص، من بينهم 14 ألف طالب وطالبة، عبر حملة التطعيم التي بدأت بتاريخ 23 كانون الثاني الماضي في المدارس. وعن مفهوم التعايش مع المرض، أشار إلى أن العلماء رجحوا أن فيروس كورونا كجائحة سينتهي، ولكن سينضم الفيروس إلى مجموعة الأمراض المتوطنة، مبينا أن الانفلونزا الموسمية لم تنته وتعد فيروسا متوطنا. ولفت إلى أنه لم يصدر أي تغيير على مواعيد الحجر الصحي لمصابي فيروس كورونا، مؤكدا أن فترة الحجر الصحي للذين لا تظهر عليهم أعراض المرض 7 أيام، ومن يعانون من أعراض 10 أيام، وتحسب من تاريخ الفحص وليس من تاريخ اظهار النتيجة. وحول إظهار نتائج فحوصات (بي سي آر)، قال البلبيسي إن غالبية الفحوصات تظهر نتائجها خلال 24 ساعة، مبينا أن التأخر في بعض الأحيان يعود للعدد الكبير للفحوصات اليومية التي تصل إلى 75 ألف تقريبا.