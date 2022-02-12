ارتفعت أسعار النفط ثلاثة في المئة، الجمعة، عند أعلى مستوياتها منذ سبع سنوات، بعد أن أدى تصاعد المخاوف من قيام روسيا، وهي أحد كبار منتجي الطاقة، بغزو أوكرانيا، إلى زيادة المخاوف من قلة إمدادات النفط الخام العالمية.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت عند الإغلاق 3.03 دولارات أو 3.3 في المئة إلى 94.44 دولار للبرميل، في حين ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 3.22 دولار أو 3.6 في المئة إلى 93.10 دولار للبرميل.
ولامس الخامان القياسيان أعلى مستوياتهما منذ أواخر 2014، متجاوزين المستويات القياسية التي سجلاها الاثنين.
كما سجلا مكاسب للأسبوع الثامن على التوالي، وسط مخاوف متزايدة بشأن الإمدادات العالمية، مع تعافي الطلب من جائحة فيروس كورونا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر النفط يرتفع إلى أعلى مستوى منذ سبع سنوات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع سكاي نيوز عربية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.