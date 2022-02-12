كيف أسجل في أراضي سكني وشروط القبول الجديدة

كيف أسجل في أراضي سكني أو خطوات التسجيل في سكني للمطلقات فهذه من الخطوات الإلكترونية المهمة من أجل طلب سكني أراضي مجانية لبنائها في العديد من المدن وبالأخص المدن الجديدة التي أولتها الحكومة في المملكة العربية السعودية اهتمام كبير لتوزيع السكان على جميع المناطق ومنع الزحام والتكدس، وسوف نتعرف على طريقة الحجز الإلكتروني سكني أو منح أراضي مجانية من خلال وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان السعودية.

كيف أسجل في أراضي سكني

قامت وزارة الإسكان بتوفير عدد من الأراضي للمواطنين وذلك رغبة منها في توفير حياة كريمة لهم وتحقيقًا لرؤية المملكة في تملك المواطنين نسبة كبيرة من الأراضي والوحدات السكنية وللإجابة على تساؤل كيف أسجل في أراضي سكني ينبغي إتباع الآتي:

في البداية يتم زيارة المنصة الرسمية سكني (sakani.housing.sa).

اختيار تسجيل جديد.

إدخال معلومات هويتك والإشارة إلى تحقق.

إتباع تعليمات الموقع لإتمام إنشاء الحساب.

بمجرد الانتهاء من التسجيل يتم النقر على التقديم على منح الأراضي.

يجب الموافقة على الشروط والتعهدات التي يعرضها عليك الموقع.

الإجابة على الأسئلة التي يتم طرحها للتأكد من أهليتك للتقديم.

بعد ذلك الضغط على استكمال واختيار الأراضي المجانية.

ملئ خانات البيانات التي يتم طلبها بالإضافة إلى إرفاق الأوراق المطلوبة.

الضغط على تقديم الطلب.

شروط الأراضي المجانية سكني

أعلنت وزارة الإسكان عن الشروط التي يتم من خلالها تحديد أولوية الاستفادة من الأراضي المجانية وتتلخص تلك الشروط في:

يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، مع توفير ما يثبت إقامته الدائمة داخل المملكة.

لا يتم منح الأراضي لمن هم دون 25 عام.

لا يسمح بالتقديم لمن سبق لهم الاستفادة من برامج الدعم الأخرى من وزارة الإسكان.

توفير ما يثبت عدم امتلاك المتقدم لأي من الوحدات السكنية المسجلة باسمه.

سكني رقم للتواصل

تم وضع أكثر من طريقة يمكن للمواطنين من خلالها الحصول على إجابة لاستفساراتهم وخصوصًا عن سكني تسجيل مستفيد جديد في المملكة، فيمكن التواصل والاستعلام عبر التالي: