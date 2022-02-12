التحالف يبدأ عملية عسكرية في صنعاء ضد مواقع حوثية

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، ليلة السبت، عن بدء تنفيذ عملية عسكرية في صنعاء، ضد مواقع تابعة لميليشيات الحوثي المدعومة من إيران.

وقال التحالف في تغريدات نشرتها وكالة الأنباء السعودية على حسابها في تويتر، إن العملية لالعسكرية الجديدة في صنعاء جاءت استجابة للتهديدات. وطلب تحالف دعم الشرعية في اليمن من المدنيين عدم الاقتراب من المواقع المستهدفة.

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