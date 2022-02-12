هدف من مبابي بالوقت القاتل يعزز صدارة باريس سان جيرمان

سجل كيليان مبابي هدفا في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل الضائع، ليقود باريس سان جيرمان للفوز 1-صفر على ضيفه ستاد رين، في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم، الجمعة.

ويتقدم باريس سان جيرمان، الذي يستضيف ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا، الثلاثاء المقبل، بفارق 16 نقطة عن أولمبيك مرسيليا، صاحب المركز الثاني، الذي سيلعب على أرض ميتز المتعثر بعد، الأحد.

وكان رين على بُعد ثلاث دقائق فقط من أن يصبح ثاني فريق يقتنص نقاطا من باريس سان جيرمان في ملعبه بارك دي برينس هذا الموسم، لكنه أثناء الاندفاع للهجوم عاقبه صاحب الأرض بهجمة مرتدة سريعة.

ومرر ليونيل ميسي إلى مبابي الذي أطلق تسديدة أرضية زاحفة من داخل منطقة الجزاء استقرت في المرمى.

وارتطمت تسديدة للمهاجم الفرنسي بالقائم قبل الاستراحة، بعدما بدلت اتجاهها وهز الشباك منتصف الشوط الثاني، لكن الحكم ألغى الهدف بداعي التسلل عقب الرجوع لتقنية الفيديو.

وظل رين في المركز الخامس في ترتيب الدوري.