كندا تطالب رعاياها مغادرة أوكرانيا بسبب التهديدات الروسية

جدة - نرمين السيد - وقالت وزيرة الخارجية الكندية ميلانى جولي- فى بيان، اليوم: "بينما نواصل العمل عن كثب مع شركائنا ومراقبة الوضع، أحث جميع الكنديين فى أوكرانيا على اتخاذ الترتيبات اللازمة لمغادرة البلاد الآن. نحث الكنديين على تجنب السفر إلى أوكرانيا بسبب التهديدات الروسية المستمرة وخطر نشوب نزاع مسلح، لقد طلبنا أيضا من الكنديين الموجودين بالفعل فى أوكرانيا المغادرة بينما لا تزال الوسائل التجارية متاحة. تظل سلامة وأمن الكنديين على رأس أولوياتنا."

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