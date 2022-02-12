نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات إصدار الجواز الإلكتروني السعودي الجديد في منصة أبشر 1443 في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت الجوازات السعودية أهم خطوات إصدار الجواز الإلكتروني السعودي الجديد بعد أن تفضل معالي وزير الداخلية السعودي الأمير عبد العزيز بن نايف بتدشين خدمة الجواز الإلكتروني للمواطنين في المملكة، وقد قامت مديرية الجوازات باستعراض أهم المميزات التي سيحصل عليها حامل جواز سفر إلكتروني، والذي تم تصميه على حسب أعلى المواصفات العالمية التقنية، التي تستخدم في صناعة جوازات السفر، حيث يتمتع بدرجات عالية من حماية البيانات الشخصية بفضل وجود شريحة إلكترونية مدمجة، وتقنيات حديثة في صناعة الأوراق من مواد متقدمة، وبالتالي فهي تساعد على التحقق من كل المعلومات بطريقة القراءة الآلية خلال العبور المن البوابات أو المعابر الدولية الذكية.

خطوات إصدار الجواز الإلكتروني السعودي

قالت مديرية الجوازات السعودية أن المواطن يستطيع اتباع خطوات إصدار الجواز الإلكتروني السعودي من خلال اتباع التعليمات التي تم وضعها في الوقت الحالي، من خلال منصة أبشر للخدمات الرقمية طبق الطريقة التالية:

حدد

الدخول على حسابك في منصة أبشر الإلكترونية.

سجل بيانات الدخول.

اختيار خدمة حجز المواعيد للجوازات.

اختيار موعد من بين المواعيد المتاحة لتحديد موعد ستقوم فيه بمراجعة الإدارة العامة للجوازات بالمنطقة.

يجب تحديد سبب الحضور وهو إصدار أو تجديد جواز السفر.

يجل أن تحضر في الموعد الرسمي المخصص لك مع الجوازات.

يجب عليك تقديم كل المتطلبات التي تخص إصدار الجواز بشكل إلكتروني.

ما هي متطلبات إصدار جواز السفر السعودي إلكترونياً

في حالة ما رغب المواطن استخراج جواز يفر سعودي إلكتروني فهنا يجب مراعاة وجود متطلبات مثل طلب تقديم بعض المستندات الشخصية بجانب جواز السفر القديم وتشمل:

تقديم عدد 2 صورة شخصية للمواطن.

تقديم بطاقة الهوية الوطنية لمقدم الطلب.

في حالة كان المواطن يرغب في تجديد جواز السفر فيجب تقديم الجواز القديم عند المراجعة.

تعليمات حول الجواز الإلكتروني.

وتلك التعليمات كما جاء في البيان التالي:

قيمة رسوم إصدار الجواز الإلكتروني السعودي

كان حتماً على المديرية العامة للجوازات التأكيد على رسوم إصدار الجواز الإلكتروني السعودي، وكان الإعلان في البيان الرسمي الذي تم نشرة على الحساب التابع لها بموقع تويتر، والتي أكدت أن الرسوم لا تزال كما هي بدون تغيير والتي هي:

فيه حالة كان مدة إصدار جواز السفر 5 سنوات تكون الرسوم المطلوبة 300 ريال.

وفي حالة كانت مدة الإصدار 10 سنوات تكون الرسوم المطلوبة 600 ريال.

وكانت هناك تصريحات هامة تخص كيفية الحصول على الجواز، حرصنا على تقديمها لمتابعي موقعنا، تحدث فيها مدير الجوازات عن عدة تعليمات، وقد أشارت المديرية إلى استمرار إصدار الجواز القديم، ولحين الانتهاء من مرحلة التدشين للجواز الإلكتروني، كما يجوز استبدال جواز سفر قديم بجواز إلكتروني وهو إجراء غير ملزم.