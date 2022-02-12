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عمر شويل - جدة إن وزارة التعليم التابعة للمملكة قد حددت ميعاد بدء الترم الثالث منذ أن أصدرت التقويم في بداية العام، وبسبب اختلاف شكل هذا العام على الأعوام السابقة فالطلاب دائماً يتساءلون عن كافة المواعيد التي تتواجد بداخله، ووسط هذه المخاوف والشائعات عن إلغاء الترم الثالث أو حتى تأجيله سنقوم بالإجابة عن كل هذه الأسئلة المطروحة، وسنقدم لكم موعد بدء الفصل الدراسي الثالث وفقاً للتقويم الجديد والمعلومات اللازمة حول ذلك.

موعد بدء الفصل الدراسي الثالث وفقًا للتقويم الجديد

مع ظهور المتحور الجديد لفيروس كورونا وانتشار الشائعات حول إلغاء الترم الثالث، ومطالبات أولياء الأمور الذين يخافون على أبنائهم بإلغاء الترم، وكثرت الأسئلة عن الميعاد الخاص ببدء الترم الثالث، ولكن هذا الأمر ليس صحيحاً فالترم سيكون بموعده 20 مارس الذي يوافق 17 شعبان، تبدأ بعد ذلك عطلة العيد الخاص بالفطر لتكن 25 أبريل الموافق 24 رمضان.

وتستمر العطلة إلى ثمانية مايو الذي يوافق 7 شوال، والإجازة بمعدل 13 يوم، تبدأ بعد ذلك الإجازة المطولة وهي الأولى في الترم الثالث 25 مايو الموافق 24 شوال، ثم المطولة الثانية 15 يونيو الموافق 16 ذو القعدة، ومن بعدها تبدأ العطلة الكبيرة الصيفية 30 يونيو الموافق 1 ذو الحجة، بعد عام دام طويلاً زادت فيه أيام الدراسة الفعلية عن الأعوام السابقة.

الإجازات المتبقية بالترم الثاني

من المعروف أن الترم الثاني قد بدأ منذ الخامس بشهر ديسمبر، وكانت الدراسة فيه مستمرة بنفس أنماط الدراسة في الترم الأول، وتم التجديد بالإجراءات والاحتياطات لمواجهة المتحور الجديد للفيروس، وأخذ الطلاب الإجازة المطولة الأولى وإجازة منتصف الترم، أما عن الإجازات المتبقية به، فهي الإجازة المطولة الثالثة، والتي من المفترض أن تكون 23 فبراير الموافق 22 رجب القادم، والترم الثاني هو الترم الوحيد الذي به ثلاث إجازات مطولة فالترم الأول والترم الثالث بهم إجازتين فقط.

ثم بعد ذلك الإجازة الأخيرة التي ينتهي معها الترم الثاني، وتبدأ هذه الإجازة 10 مارس، وأما عن الوقت المتبقي لها حوالي 29 يوم من الآن، وقالت الوزارة بأن زيادة أيام الإجازة خلال العام سيكون أفضل للطلاب، وهذا طبقاً للتقارير التربوية تلك التي وضحت الأثر العظيم لهذه الإجازات بنفوس الطلاب، فهي تقتل الملل والرتابة الذي سيشعروا به وزيادة الأيام الفعلية للدراسة عن أي عام سابق.