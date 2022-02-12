أطفال دون 5 سنوات.. قرار أميركي "مثير" بشأن لقاح كورونا

أجلت السلطات الأميركية الجدول الزمني لبدء تطعيم الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 5 سنوات، ضد فيروس كورونا.

وقالت وكالة إدارة الغذاء والدواء الأميركية، الجمعة، إنها أرجأت اجتماعا خاصا لبحث مراجعة بيانات لقاح "فايزر"، وإقرار جرعتين من هذا اللقاح للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 أشهر و4 سنوات، بحسب ما أوردت شبكة "سي إن إن" الأميركية.

وتريد السلطات الأميركية من الشركة المصنّعة إرسال بيانات عن التجارب الحالية على نظام الجرعات الثلاث على هؤلاء الأطفال، قبل المضي قدما في منح ترخيص استخدامه الطارئ على هؤلاء.

وتريد واشنطن معرفة كل البيانات المتاحة حول كل أنظمة التطعيم.

وذكرت "فايزر"، الجمعة، أنها تتوقع تسليم البيانات الخاصة بالتجارب الحالية في مطلع أبريل المقبل.

يذكر أن الشركة كانت قد تقدمت في وقت سابق بطلب إقرار استخدام لقاحها للأطفال.

وفي الولايات المتحدة، كما كثير من الدول، تعطي اللقاحات للأطفال الذين تزيد أعمارهم عن 5 سنوات، وفي حال وافقت إدارة الغذاء والدواء على طلب "فايزر"، فسيكون أول لقاح متاح للأطفال الأصغر سنا.

وتقوم الخطة الحالية على عرض 10 ملايين لقاح في البداية داخل الولايات المتحدة، وفقا للمراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

ويقول مدير مركز تعليم اللقاحات في مستشفى الأطفال في فيلادلفيا وعضو لجنة اللقاحات التابعة لإدارة الغذاء، بول أوفيت إنه سعيد بقرار السلطات الأميركية.

وأضاف أنه لو سارت الأمور، كما خطط لها، وعقد الاجتماع في 15 فبراير الجاري، وجرى التصويت ضد ترخيص اللقاح المبني على جرعتين، فسيكون ذك رسالة إلى الشعب بوجود خطأ ما في اللقاح.

ولفت إلى أن ذلك سيترك أثرا سلبيا، حتى لو اجتمعت اللجنة بعد أشهر وصوتت بـ"نعم".

وأضاف: "كلمتي للآباء الذين لديهم أطفال صغار هي أن هذا (تأجيل الاجتماع) ليست" لا "، بل إنها "ليست بعد".