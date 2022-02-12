مصرع 4 أشخاص إثر سقوط سيارتهم بقناة مائية فى فرنسا

جدة - نرمين السيد - أعلنت وسائل إعلام فرنسية أن 4 شبان لقوا مصرعهم إثر سقوط سيارتهم فى قناة نانت - بريست وسط بونتيفى شمال غربى فرنسا لسبب غير محدد حتى الآن، وتم العثور على السيارة صباح يوم الجمعة.





وقال نائب المدعى العام فى لوريان: "تم التعرف على الشبان الأربعة، أحدهم يبلغ من العمر 33 عاما، والثلاثة الآخرون يبلغون من العمر حوالى 22 عاما، وكانوا يتدربون فى مركز تدريب الكبار فى بونتيفى (CFPA)". وأفادت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية بأنه تم سحب السيارة من القناة. ووفقا لصحيفة ويست فرانس إلى أن الملاحظات الأولية تشير إلى أن السيارة اصطدمت بمنصة على حافة الرصيف قبل أن تنقلب وتغرق.

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