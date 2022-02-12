أمريكا تؤجل بدء تطعيم الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 5 سنوات

جدة - نرمين السيد - وقالت وكالة إدارة الغذاء والدواء الأميركية، الجمعة، إنها أرجأت اجتماعا خاصا لبحث مراجعة بيانات لقاح "فايزر"، وإقرار جرعتين من هذا اللقاح للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 أشهر و4 سنوات، بحسب ما أوردت شبكة "سى إن إن" الأميركية.
وتريد السلطات الأميركية من الشركة المصنّعة إرسال بيانات عن التجارب الحالية على نظام الجرعات الثلاث على هؤلاء الأطفال، قبل المضى قدما فى منح ترخيص استخدامه الطارئ على هؤلاء.
وتريد واشنطن معرفة كل البيانات المتاحة حول كل أنظمة التطعيم.
وذكرت "فايزر"، الجمعة، أنها تتوقع تسليم البيانات الخاصة بالتجارب الحالية فى مطلع أبريل المقبل.
يذكر أن الشركة كانت قد تقدمت فى وقت سابق بطلب إقرار استخدام لقاحها للأطفال.
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