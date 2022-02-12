مميزاتها كتير .. طريقة تحميل لعبة جراند ثفت أوتو 6 من الموقع الرسمي 2022 grand theft auto

طريقة تحميل لعبة جراند ثفت أوتو 6 من الموقع الرسمي 2022، حيث لاقت جراند ثفت أوتو 5 ازدهارا لا مثيل له على مدار أعوام من خلال أجهزة الكمبيوتر، حيث تستمر الشركة المنتجة في تطويرها فصرحت أن جراند ثفت أوتو 6 التي تصمم الآن من قبل شركة روك ستار جيمز التي تريد الاستمرار في طريق التطور مع صدور النسخة الجديدة منها، والجدير بالذكر أن الإصدار الأخير قد نجح نجاح باهرا خاصة بعد تفعيل ميزة الأونلاين على أجهزة الكمبيوتر، وقد تداولت بعض الأخبار عن موعد صدور الإصدار الجديد منها للاعبين من كل العالم الأمر الذي يجعل منها محط أنظار الجميع على منصات ألعاب الفيديو الإلكترونية والبلايستيشن، وقد صرح أحد الجهات المختصة بالشركة أنها بدأت في عملية التطوير المبكر لهذه اللعبة ولكننا لا ندري متى الموعد الحقيقي لصدورها إلى سوق الألعاب لتتاح للجميع.

طريقة تحميل لعبة جراند ثفت أوتو 6

رغم أنها ما زالت قيد التطوير إلا أن الكثير من اللاعبين يبحثون عنها وعن طريقة تحميلها على محرك البحث جوجل لذلك ستكون هذه الطريقة الرسمية لتحميلها وهي كالآتي:

نقوم بالبحث عن الموقع الرسمي لتحميل لعبة جراند ثفت أوتو 6.

نقوم بالدخول إلى الموقع وسنجد أكثر من إصدار لهذه اللعبة لتنزيله.

نختار إصدار اللعبة رقم 6 من القائمة.

ننقر بعدها على مربع التنزيل لتبدأ في التحميل مباشرة.

آخر ما تداولته الأخبار عن جراند ثفت أوتو 6

تسربت بعض التصريحات من الشركة بما ستحمله اللعبة في الإصدار القادم حيث ستنضم للعبة ولأول مرة في تاريخها شخصية أنثى لتلعب دور البطولة في القصة، فقد كنا معتادين على وجود أبطال للعبة من الذكور فقط لهذا سيكون شيء جديد علينا في هذا الإصدار، وقد قالت بعض التسريبات أن الحقبة الزمنية للعبة ستكون فترة الثمانينات بمدينة لوس أنجلوس الأمريكية، وسيكون أبطال القصة من الجنسين رجل وامرأة فقط في هذا الإصدار، مما يؤدي إلى استضافة جمهور جديد للعبة وعشاقها المحبين وسيكون العنصر النسائي إضافة لا بأس بها لظهور منحنى قصصي جديد.

موعد إصدار اللعبة وما تداولته التقارير

تمت العمل بعض التقارير الصحفية حول اللعبة مما أدى إلى تداول بعض المعلومات حول العمل على تطويرها لتكون بحجم متوسط ويسهل تحميلها على اللاعبين ولكنها ما زالت ضمن المراحل الأولية للتطوير، وصرح أحد الإعلاميين بأن اللعبة لا تزال بعيدة المنال عن الظهور بأيدي اللاعبين وهذا للأسف ما لا يود عشاقها سماعه، لذلك لا شيء مما تداولته الشائعات عن اقتراب موعد صدورها حتى خلال السنتين القادمتين وسيترتب عليا الانتظار لبعض السنوات من أجل إطلاقها بشكل رسمي.