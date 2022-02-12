أوكرانيا: تسجيل أكثر من 38 ألف إصابة جديدة بكورونا 

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الصحة الأوكرانية اليوم السبت تسجيل 38 ألفا و 212 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال ال(24) ساعة الماضية، ليرتفع إجمالى الإصابات فى البلاد منذ بداية تفشى الوباء إلى 4 ملايين و501 ألف و182 إصابة.





وذكرت الوزارة فى بيان لها اليوم، أنه تم خلال ال(24) ساعة الماضية أيضا تسجيل 265 وفاة متأثرة بإصابتها بالفيروس التاجى، ليرتفع بذلك إجمالى الوفيات فى البلاد منذ بداية تفشى الوباء إلى 102 ألف و668 وفاة، بينما بلغ العدد الإجمالى لحالات التعافى 3 ملايين و770 ألفا و769 حالة.

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