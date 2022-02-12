عسكريون أمريكيون: شكوك حول تفجير منزل زعيم داعش قبل مقتله

وحسبما نقلت صحيفة "الشرق الأوسط"، يشكك المسؤولون العسكريون بأن زعيم داعش، ذا الساق الواحدة، قد فجر نفسه وعائلته بحزام ناسف حينما وصلت القوات الأمريكية إلى مقره، لأن إعاقته منعته من استخدام السترة الناسفة.
وقال المسؤولون العسكريون إنهم يعتقدون أن القرشى جهز الطابق الثالث من المبنى بمتفجرات استعدادًا لأى هجوم، لأن الانفجار كان أكبر اتساعًا من انفجار سترة ناسفة عادية، التى غالبا ما تحتوى على 5 أو 10 أرطال متفجرات.
ووفقًا لأربعة مسؤولين أمريكيين شاركوا فى العملية، لم يتضح من الذى فجر المنزل، ولماذا تختلف حصيلة البنتاجون عن الأرقام التى أعلنتها جماعات الإغاثة التى فتشت بين الأنقاض فى أعقاب تفجير المبنى.
وقال المسؤولون للصحفيين، شريطة عدم كشف هويتهم، إن "القوات الأمريكية قتلت القرشى وزوجته فى معركة بالأسلحة النارية، وكان القرشى محصنًا فى غرفة صغيرة، ويطلق النار من هناك، بينما كان هناك شخص آخر يطلق النار عند باب المبنى"،
وأضاف المسؤولون أنه كانت للمهاجمين فرصة جيدة للقبض على القرشى حيًا.
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