عاجل- الرئيس الأمريكى يكشف موعد الغزو الروسى لأوكرانيا

جدة - نرمين السيد - كشف الرئيس الأمريكى جو بايدن، خلال مؤتمر بالفيديو مع زعماء دول الغرب والاتحاد الأوروبى والناتو، عن موعد الغزو الروسى المرتقب لأوكرانيا، مؤكدًا أنه سيكون فى يوم 16 فبراير الجارى.





وحسبما نقل موقع "بوليتيكو"، قالت مصادر مطلعة إنه "خلال حديثه مع القادة الغربيين الذى استمر ساعة، حدد الرئيس بايدن يوم 16 فبراير الجارى موعدًا للهجوم الروسى على أوكرانيا". ووفقًا للموقع الأمريكى، فقد أكد العديد من المسؤولين أن "روسيا ستشن هجومها على أوكرانيا فى وقت مبكر من 16 فبراير الجارى، وأن واشنطن أخطرت الحلفاء بأن الغزو ربما تسبقه سلسلة ضربات صاروخية وهجمات إلكترونية". كذلك، أشارت وكالة "بلومبرج" الإخبارية الأمريكية إلى أن "الهجوم" سيكون فى 15 فبراير الجارى، وكانت الوكالة سبق وأبلغت بالخطأ عن بداية غزو روسيا لأوكرانيا.

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