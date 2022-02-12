احسبه دلوقتي .. طريقة حساب قيمة راتب الضمان الاجتماعي المطور 1443 هـ للفرد المستحق والموظف والمرأة

طريقة حساب قيمة راتب الضمان الاجتماعي المطور، حيث يبحث الكثير من المستفيدين من الضمان الاجتماعي المطور عن طريقة حساب قيمة راتب الضمان الاجتماعي المطور، وهذا لما يحمله راتب الضمان الاجتماعي المطور من أهمية لهم، وما يستطيع هذا الراتب من تحقيقه لكل فرد يحتاج هذا الراتب داخل المملكة العربية السعودية، وإن كنت ترغب في معرفة المزيد حول هذا الموضوع تابع ذلك المقال.

طريقة حساب قيمة راتب الضمان الاجتماعي المطور

تتم طريقة حساب قيمة راتب الضمان الاجتماعي المطور، وفقًا لعدة شروط قامت بوضعها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية داخل المملكة العربية السعودية، وتكون تلك الشروط هي أن يحدد المعاش للمستقبل والأسرة، وهذا بواسطة جمع القيمة الخاصة بالدخل الشهري، والذي يتم اكتسابه من أجل جميع أفراد الأسرة، ومن ثم نعمل الوزارة على خصم 50% من قيمة هذا الدخل الشهري، وتقوم بإضافة ذلك إلى الدخل، والذي يكون غير مكتسب من الدعم الحكومي، ولكن هذا باستثناء دعم برنامج المساندة والأشخاص ذوي الإعاقة، وبعد ذلك نعمل على مقارنة المجموع الخاص بالدخل المحتسب مع الحد الأدنى المكتسب بخصوص المعاش.

وفي حالة حساب الاستحقاق الشهري الخاص بعدد أفراد الأسرة، والذي يكون كالآتي 1100 ريال سعودي للعائلة كاملة و550 ريال سعودي لكل فرد داخل تلك العائلة، ويعمل راتب المعاش الضمان الاجتماعي المطور على تنمية الاقتصاد الخاص بالمملكة، والحصول على حياة كريمة لجميع أفراد المملكة، والتي تجعلهم يتحولون من حالة الاحتياج إلى حالة الإنتاج المتقدم.

طريقة صرف القبول وصرف راتب الضمان الاجتماعي المطور

لا يمكننا معرفة طريقة حساب قيمة راتب الضمان الاجتماعي المطور دون أن نعلم كيف تتم طريقة صرف القبول وصرف راتب الضمان الاجتماعي المطور، والتي تتمثل في النقاط التالية: