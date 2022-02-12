وحدات سكنية جاهزة من مؤسسة الوليد بن طلال دعم ومساعدة للمحتاجين خطوات التقديم لطلب المساعدة

الحصول على مساعدات مالية أو وحدات سكنية من مؤسسة الوليد بن طلال موضوعنا اليوم عبر موقع “ثقفني” الالكتروني حيث أن مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية من أفضل المؤسسات الموجودة في المملكة العربية السعودية التي تعمل على تقديم الخدمات للمواطنين السعوديين للتكيف مع ظروف الحياة الصعبة وأعبائها حيث تقدم المؤسسة الوحدات السكنية والمساعدات المالية بالإضافة إلى السيارات للمواطنين محدودي الدخل وسنناقش هذا بالتفصيل خلال السطور التالية.

وحدات سكنية جاهزة من مؤسسة الوليد بن طلال دعم ومساعدة للمحتاجين

يمكنكم التسجيل في مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية للحصول على المساعدات المالية والوحدات السكنية من خلال اتباع الخطوات التالية:-

الدخول على الموقع الرسمي لمؤسسة الوليد من خلال الرابط .

الضغط على أيقونة “تسجيل جديد”.

قم بادخال كافة البيانات المطلوبة منك على الموقع والتي تتمثل في “الاسم باعي – رقم الهوية الوطنية – عنوان البريد الالكتروني – إعادة كتابة البريد الالكتروني للتأكيد – كلمة السر – تأكيد كلمة السر”.

قم بتفعيل حساب موقع تويتر الخاص بالمواطن المتقدم بالطلب الذي يساعدك في:-

استلام الرقم الخاص بالطلب للوليد بن طلال بن عبد العزيز آل سعود. ويساعدك في استلام رقم طلبك مباشرة لمؤسسة الوليد الإنسانية. يجعلك على علم بإعلان القائمة الخاصة بالمقبولين والمستفيدين فور صدورها.

بعد ذلك قم بالضغط على “التسجيل”.

سيتم ظهور رسالة توضح “اكتمل تسجيلك بنجاح”.

خطوات الحصول على المساعدات المالية

الدخول على الموقع الرسمي .

الضغط على “حسابي”.

النقر على “تسجيل الدخول”.

اضغط على “ملء طلب جديد”.

اختر نوع المساعدة المالية التي تريد الحصول عليها “سكن – سيارة”.

قم بملء استمارة التقديم ثم النقر على أيقونة “حفظ”.

بعد ذلك قم بالضغط على “أيقونة الطلب الكامل”.

سيتم وصول رسالة لك تفيد نجاح عملية التسجيل”.

شروط التسجيل