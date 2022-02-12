طالبان تطلق سراح ناشطة نسائية معارضة

وحسبما ذكرت "فرانس برس"، كانت حركة طالبان اعتقلت بروانا إبراهيم خيل فى 19 يناير الماضى، فى العاصمة كابول، مع تامانا زارابى باريانى، بعد أيام من مشاركتهما فى تجمع للدفاع عن حق النساء فى التعليم والعمل.
ونفت طالبان مسؤوليتها عن الاختفاء القسرى للفتاتين، وأكدت أنها فتحت تحقيقا حولهما، وأفرجت الحركة عن بروانا إبراهيم خيل، أمس الجمعة، بعدما احتجزتها لأكثر من 3 أسابيع، حسب ما أكد أحد أقاربها.
وقال المصدر: "نؤكد أن بروانا أفرج عنها اليوم".
كما أكدت هدى خموش، أحد وجوه الاحتجاجات النسائية التى شهدتها أفغانستان خلال الأشهر الماضية، الإفراج عن بروانا، قائلة إنها: "اتصلت بأفراد عائلتها المقربين، وباروانا أفرج عنها اليوم، وهى بخير".
ووفقًا لـ"فرانس برس"، اختفى أيضا أربعة من أقارب الشابتين خلال فترة احتجازهما، وظل مصيرهم مجهولا حتى مساء أمس الجمعة.
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