نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط تقديم طلبات القبول الموحد 2022 للجامعات الأردنية تنسيق القبول الموحد admhec.gov.jo في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط تقديم طلبات القبول الموحد 2022 للجامعات الأردنية من أكثر الروابط بحثاً عبر محرك البحث جوجل، ومن خلال منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، بحثاً عن موعد فتح رابط القبول الموحد 2022 للتقديم في الجامعات الأردنية، ومن المقرر أن يتم التسجيل إلكترونياً من خلال رابط مجلس التعليم العالي وحدة تنسيق القبول الموحد 2022، التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي الأردنية، حيث يبحث آلاف الطلاب الناجحين في التوجيهي التكميلي 2022 الدورة التكميلية، عن رابط وحدة تنسيق القبول الموحد للجامعات الأردنية لحجز مكان لهم في إحدى الكليات.

وقد أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أنه سوف يتم طلقي طلبات الالتحاق بالجامعات الأردنية قريباً، وقد شهد موقع وحدة تنسيق القبول الموحد تحديث وتطوير كبير لاستيعاب الضغط المتوقع عليه من الطلاب والطالبات في المرحلة القادمة، ويجب التنبيه على الطلاب والطالبات بضرورة تلقي جرعتي لقاح كورونا، حيث أنه لا يسمح لأي طالب بدخول الحرم الجامعي إلا إذا كان قد أخذ جرعتي التطعيم.

رابط تقديم طلبات القبول الموحد 2022

يتم التسجيل والتقديم للالتحاق بالجامعات الأردنية إلكترونياً من خلال الدخول على رابط وحدة تنسيق القبول الموحد 2022 admhec.gov.jo، ويجب عليك القيام بالخطوات التالية حتى يتم التسجيل بنجاح.

الدخول على رابط وحدة تنسيق القبول الموحد الإلكتروني admhec.gov.jo.

يجب في البداية معرفة التخصصات المتاحة على الموقع.

تعبئة جميع بيانات الطالب بشكل صحيح ودقيق ودون أخطاء.

يجب في البداية إنشاء حساب مستخدم جديد وتعبئة جميع البيانات الخاصة بشهادة الثانوية.

إدخال تخصصات الجامعات التي ترغب الالتحاق بها.

رفع المستندات المطلوبة.

دفع رسوم الالتحاق والبالغ 15 دينار أردني من خلال خدمة أي-فواتركم.

مرفق فيديوا يوضح بالتفصيل خطوات التقديم.

وحدة تنسيق القبول الموحد 2022

تم إنشاء وحدة تنسيق القبول الموحد الإلكتروني وذلك لخدمة الطلبة المتقدمين للالتحاق بالجامعات الأردنية الرسمية، وهو موقع إلكتروني يتم من خلال تقديم طلبات الالتحاق واختيار الكليات والتخصصات الراغب فيها الطلب، ويتبع الموقع مجلس التعليم العالي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

تقديم طلبات القبول الموحد 2022 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

تحرص وزارة التعليم العالي والبحث العلمي كل الحرص على سلامة أبنائها الطلاب والطالبات من خطر الإصابة بفيروس كورونا الخطير. لذلك لن تسمح بدخول طالب أو طالبة إلى الحرم الجامعي بدون أن يحصل على جرعتي اللقاح ضد كورونا. وذلك حرصاً منها على سلامة الطلاب والطالبات وللعمل على الحد من انتشار الفيروس الخطير بين الطلاب. وقد شدد السيد “مهند الخطيب” مدير وحدة تنسيق القبول الموحد على أنه لا تهاون في أخذ اللقاح، وعلى جميع الطلاب الالتزام بذلك.