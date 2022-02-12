عاجل- دبلوماسيون روس يغادرون أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وبحسب الوكالة، قال المصدر الروسى إنه "وفقا لإفادات أوكرانيين، بدأ الدبلوماسيون الروس وموظفو القنصليات فى أوكرانيا المغادرة إلى روسيا"، مضيفًا أنه "بعد الإجلاء الذى أعلنته رسميًا عدة دول غربية، يوحى ذلك بأن موسكو قررت اتباع نفس الطريق".

وكان وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف، رجح أن تنصح موسكو الطاقم غير الأساسى لمؤسساتها الدبلوماسية فى أوكرانيا بالمغادرة مؤقتا، بعد قرار دول غربية إجلاء أسر موظفى سفاراتها من كييف ودعوة رعاياها إلى مغادرة أوكرانيا فى أسرع وقت ممكن.

واعتبر لافروف أن تلك التحركات الغربية تدفع روسيا للاشتباه فى تحضير هذه الدول لاستفزازات فى أوكرانيا.

وقالت السفارة الروسية فى أوكرانيا، إنها تعمل بالشكل المعتاد رغم أن قرار الإجلاء قيد الدراسة فى وزارة الخارجية.