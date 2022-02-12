أوكرانيا تدعو إلى الهدوء وتجنب الهلع بعد التهديد الروسى

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس"، قال بيان وزارة الخارجية الأوكرانية: "فى هذه المرحلة من المهم للغاية التحلى بالهدوء، وتعزيز البلاد داخليًا، وتجنب التصرفات التى تزعزع استقرار الوضع، وتزرع الذعر".
ومنذ أمس الجمعة، بدأت دول الغرب سحب موظفيها ودبلوماسييها من أوكرانيا، وسط توقعات بوقوع غزو روسى خلال 4 أيام، حسبما أعلن الرئيس الأمريكى جو بايدن فى اجتماع بالفيديو مع قادة غربيين، أمس الجمعة.
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