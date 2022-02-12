ألمانيا تشكك فى قدرة الاتحاد الأوروبى على الحفاظ على قواعده المالية

وقال كوكيز -فى تصريحات نقلتها مجلة (بولتيكو) فى نسختها الأوروبية اليوم الجمعة- إن برلين ترى أن "القواعد الذهبية" للاتحاد يعتبره البعض "صندوق باندورا" الذى تحصل فيه الدول الفردية على ما تتمناه من إعفاءات من الميزانية وهذا يطيح بالقواعد المالية للاتحاد الأوروبى.
وتأتى تعليقات كوكيز فى الوقت الذى تناقش فيه دول الاتحاد الأوروبى ما إذا كانت ستصلح قواعد الاتحاد الأوروبى للإنفاق العام، والمعروفة باسم ميثاق الاستقرار والنمو.
ويتمثل التحدى فى تقليل انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحرارى فى الكتلة بنسبة 55 فى المائة مقارنة بمستويات عام 1990 بحلول نهاية العقد، وهو جهد شاق سيكلف حوالى 520 مليار يورو سنويًا، وهو طلب صعب لقارة مثقلة بالديون تتعافى من أسوأ ركود منذ الحرب العالمية الثانية.
وأشار كوكيز إلى أن التنازل عن الاستثمارات الخضراء من قاعدة العجز سيسمح للحكومات باستخدام دافعى الضرائب لتمويل الانتقال إلى اقتصاد خالٍ من الكربون.. وليس هناك ضمانات على أن الأمر سينجح الرغم من ذلك.
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