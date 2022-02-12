بمقادير بسيطة وبمكونات من البيت اعملي خبز التورتيلا في 10 دقائق

خبز التورتيلا يعتبر من أشهر أنواع الخبز في المطبخ المكسيكي، والمطبخ الأمريكي، وأصبح الآن يغزوا مطابخ دول العالم بأكملها، لأنه يتميز بطعمه الرائع ورائحته المميزة، ويمكن حشوه بطرق كثيرة، مثل الفاهيتا وشاورما اللحم، والبطاطس وغيرهم من الحشوات، لذلك سوف نقدم إليكم خلال هذا المقال طريقة صنع خبز التورتيلا.

طريقة عمل خبز التورتيلا

المكونات

٣ كؤوس كبيرة من الدقيق المنخول.

كأس كبير من الماء العادي.

نصف ملعقة كبيرة من السكر.

٤٥ جرام من زيت الذرة.

١٠ جرام من الملح.

طريقة التحضير

امزجي زيت الذرة مع الدقيق، والملح جيدا في وعاء مناسب للخلط، بواسطة ملعقة، حتى يمتزج الدقيق مع الزيت. ضيفي مقدار الماء تدريجيا فوق خليط الدقيق، ثم اعجني جميع المكونات بأصابع اليد، ثم استمري في اليد حتى تتكون عجينة متماسكة. اتركي العجينة في وعاء له غطاء جانبا لمدة ربع ساعة، ثم قسميها إلى عدة كرات متوسطة الحجم. قومي بفرد كرات العجين بواسطه الشبك، ثم استمري في فرد العجين حتى ننتهي من الكمية. ضعي مقلاة غير لاصقة على نار متوسطة، ثم اتركيها حتى تسخن، ثم ضعي بها قرص من العجين، ثم اتركيه حتى ينضج، ثم قلبيه على الجهة الأخرى حتى ينضج تماما. كرري الخطوة السابقة حتى تنتهي من مقدار العجين، ويصبح خبز التورتيلا جاهز للحشو.

طريقة عمل خبز التورتيلا بحشوة دجاج بالفلفل الرومي

مكونات دجاج بالفلفل الرومي

نصف كيلو من صدور الدجاج.

بصلة كبيرة الحجم.

ملعقة كبيرة من اللبن.

ملعقتان صغيرتان من عصير الليمون.

ملعقة صغيرة من الثوم المفروم.

٢ ملعقة صغيرة من الزبدة.

٢٠ جرام من صويا الصوص.

ربع كوب كبير من شرائح الفلفل الرومي.

٨٠ جرام من جبن كرافت.

ربع كوب كبير من جبن موزاريلا.

ملعقة كبيرة من زيت الذرة.

طريقة التحضير