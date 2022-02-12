قبل موقعة السنغال.. نجم منتخب مصر يعلن اعتزاله اللعب دوليا

أعلن النجم المصري عبد الله السعيد، لاعب نادي بيراميدز ومنتخب مصر، صباح السبت، اعتزاله اللعب دوليا بشكل رسمي.

وكان عبدالله السعيد ضمن قائمة منتخب مصر المشاركة في بطولة كأس أمم إفريقيا 2021 والتي أقيمت في الكاميرون.

وأعلن السعيد اعتزاله عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، مبديا اعتزازه بمسيرته مع المنتخب المصري، ووجه الشكر لكل من ساعده على الوصول لتمثيل المنتخب.

وكتب السعيد: "الحمدلله تشرفت بارتداء قميص منتخب مصر وتمثيل بلدي لسنين طويلة في كل المراحل السنية ناشئين وشباب حتى وصلت للمنتخب الأول".

وأضاف: "أشكر كل الأجهزة الفنية والإدارية واللاعبين الذين تشرفت بالعمل معهم في كل المراحل".

وكشف: "اليوم أعلن اعتزالي اللعب الدولي مع منتخب مصر الأول بعد كل هذه السنين التي تشرفت فيها بتمثيل بلدي مصر".

وكشف السعد أن قراره كان جاهزا قبل بطولة كأس أمم إفريقيا الأخيرة، والتي كان يأمل بأن يتوج بها ليختم بها مسيرته.

وجاء قرار السعيد قبل شهر واحد من موقعة مصر أمام السنغال، المؤهلة لكأس العالم 2022.

وعبر السعيد عن حزنه بعدم تحقيق بطولة أمم إفريقيا قائلا: "فى البداية كنت أتمنى أن نرجع بالكأس عشان نفرح كل الناس بعد المشوار الطويل في البطولة لكن قدر الله وما شاء فعل".

وخاض عبدالله السعيد 55 مباراة بقميص المنتخب الوطني، سجل خلالهم 6 أهداف وصنع 10 أخرين.