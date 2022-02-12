الكويت تدعو مواطنيها فى أوكرانيا إلى المغادرة

جدة - نرمين السيد - وفى بيان لها، دعت وزارة الخارجية الكويتية مواطنيها الراغبين فى السفر إلى أوكرانيا إلى تأجيل سفرهم فى الوقت الراهن. وتأتى هذه الدعوات بعدما قال وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن، إن روسيا قد تغزو أوكرانيا فى أى وقت، وحثت واشنطن ودول أخرى مواطنيها على مغادرة أوكرانيا.

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