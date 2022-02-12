نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجة الشهادة الاعدادية 2022 برقم الجلوس في جميع المحافظات في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتيجه الشهاده الاعداديه 2022 في جميع المحافظات عدد كبير من طلاب وطالبات الصف الثالث الإعدادي يرغبون في معرفة النتيجة، بعد الانتهاء من المرحلة الإمتحانات خلال الفترة الماضية، والتي كانت وسط الالتزام كامل بجميع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، وقد انتهت مرحلة الامتحانات بسلام، دون حدوث اى شكاوى من صعوبتها فانها كانت في مستوى الطالب العادى، فلم تكن هناك أي أسئلة خارج اسئلة المنهج الذي درسها الطالب، وسوف نعرض الموعد المحدد لظهور نتيجة الشهادة الاعدادية خلال السطور التالية بالتفاصيل.

نتيجة الشهادة الاعدادية 2022

أعلنت وزارة التربية والتعليم أنه سوف يتم الإعلان عن نتيجة الشهادة الإعدادية، وذلك في جميع المحافظات على مستوى الجمهورية في جميع المدارس برقم الجلوس، كما أنها سوف يتم رفعها من خلال الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم الالكترونيا، حيث أن ذلك يسهل الكثير على الطلاب الحصول على النتائج دون الحاجة إلى الذهاب للمدارس والزحام فإنه يقلل من انتشار من فيروس كورونا، حيث تحرص الوزارة دائما بالحفاظ على صحة وسلامة الطلاب، كما أنها أعلنت أنه تم الانتهاء من المرحلة التصحيح ورصد الدرجات ومراجعتها من قبل المعلمين لجميع الطلاب، وتم اعتماد نتيجة الشهادة الاعدادية من المحافظين في كافة المحافظات والمديرية التعليمية، ويتم الإعلان عنها خلال الساعات القليلة القادمة.

نتيجة الشهادة الاعدادية برقم الجلوس

يرغب العديد من الطلاب في الصف الثالث الإعدادي لمعرفة النتائج للفصل الدراسي الأول الإلكترونيا من خلال الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم، حيث أوضحت الوزارة أنه تم تفعيل الموقع حتى لا تكون هناك أي مشاكل فنية نتيجة للضغط عليه، لذلك يجب اتباع الخطوات التالية

يجب الدخول علي الموقع الرسمي لوزاره التربية والتعليم

ثم يختار الطالب نتائج الشهادة الاعدادية من الصفحة الرئيسية

ثم يكتب الطالب اسمه رباعي في المكان المحدد له

ثم يدخل الطالب رقم الجلوس الخاص به بشكل صحيح.

ثم يضغط طالب على عرض النتيجة في نهاية الصفحة.

وسوف يتم ظهور نتيجة الطالب بالتفاصيل في جميع المواد الدراسية ودرجات كل مادة، بالإضافة إلى المجموع الكلي لجميع المواد الذي حصل عليها الطالب والنسبة المئوية