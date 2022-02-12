نظام فارس الخدمة الذاتية الدخول لنظام فارس مباشرة 1443-2022

ننشر لكم رابط نظام فارس الخدمة الذاتية حيث تم توفير هذا الرابط من خلال وزارة التعليم السعودية، وهو نظام رائع يتمكن من خلاله جميع الموظفين في الوزارة من الحصول على الكثير من المعاملات والخدمات الإلكترونية عبر هذا النظام، وبدون الحاجة إلى الذهاب إلى المكاتب التابعة للوزارة، وهو ما يوفر عليهم الكثير من الوقت والجهد، وهو ما تسعى الوزارة إلى تحقيقه.

رابط نظام فارس الخدمة الذاتية

يمكنك الدخول إلى نظام فارس والاستفادة من كافة الخدمات الإلكترونية المتوفرة عليه، حيث يمكنك من خلاله الاستعلام عن الراتب الخاص بك، أو تقديم طلب للحصول على إجازة، مع متابعة الطلب والتعرف على قبوله أو رفضه، وغيرها من الكثير من أنواع الخدمات الإلكترونية، وتسعى الحكومة السعودية إلى الوصول إلى عام 2030، مع تحويل المزيد من الخدمات إلى الصورة الرقمية التي تسهل على المواطنين الحصول عليها.

طريقة التسجيل في نظام فارس

حتى يتمكن كافة الموظفين التابعين إلى وزارة التعليم من الاستفادة من كل الخدمات المتاحة على نظام فارس، لابد في البداية أن يقوم كل موظف منهم بإنشاء حساب على الموقع، وهو ما يتم من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى رابط موقع فارس.

الضغط على التسجيل في الخدمة الذاتية لأول مرة.

كتابة كل البيانات المطلوبة مثل رقم الهوية، رقم الآيبان، الرقم الخاص بالجوال للتواصل، البريد الإلكتروني.

سوف يصل إليك رمز التأكيد على الهاتف.

اكتب رمز التأكيد، قم باختيار كلمة مرور.

سوف يتم نقلك إلى الصفحة الخاصة بك، ويمكنك الاستمتاع بكل الخدمات المتاحة على الموقع.

استخراج تعريف بالراتب من نظام فارس

هذه الخدمة من أفضل الخدمات المتوفرة على الموقع، ومن خلالها يتمكن الموظف من معرفة الدرجة والراتب الذي وصل إليه، وهو ما يمكن معرفته من خلال هذه الخطوات: