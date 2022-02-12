الشرطة البريطانية تستجوب جونسون
تلقى رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، استجوابا من شرطة العاصمة في إطار التحقيقات الخاصة بالحفلات التي أقيمت في مقر إقامته الرسمي في داوننغ ستريت، وأماكن حكومية أخرى، خلال فترة حظر التجمع المشددة بسبب الوباء.
وقال متحدث باسم بوريس جونسون إن رئيس الوزراء سيرد على الأسئلة.
ويتعين على جونسون تقديم أسباب جوهرية لحضوره 6 حفلات تقريبا منتهكا بذلك قرار الإغلاق وحظر التجمع.
أرسل الاستجواب إلى أكثر من 50 شخصا. وكان التحقيق الأولي قد انتقد إخفاق القيادة في مراعاة قواعد الإغلاق وأحال النتيجة التي توصل إليها التحقيق إلى الشرطة.
(بي بي سي)
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