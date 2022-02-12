سلم رواتب الضباط الصحيين 2022 مع البدلات والعلاوات

ننشر تفاصيل سلم رواتب الضباط الصحيين حيث تحرص الحكومة السعودية باستمرار على تحسين الأوضاع المادية لكل من يعملون بها، ومن أهم القطاعات التي يتم العمل على تحسين مرتباتهم القطاع العسكري، حيث يعمل به الضباط والأفراد، وهم من يتولون مهمة الدفاع عن الوطن وأمنه، ونوفر لكم من خلال السطور التالية الكثير من المعلومات والتفاصيل حول أحدث التعديلات التي تم إجراؤها على سلم الرواتب الخاص بهم.

سلم رواتب الضباط الصحيين

يتم إجراء تعديلات بصورة دورية على سلم الرواتب الخاص بالضباط الصحيين، حيث يتم منحهم زيادة سنوية وتختلف باختلاف درجاتهم كالتالي:

المستوى الأول

راتب أخصائي استشاري 12.435 ريال سعودي.

راتب أخصائي أول 10360 ريال سعودي.

الأخصائي راتبه 8515 ريال سعودي.

الفني راتبه 5840 ريال سعودي.

مساعد صحي راتبه 4920 ريال سعودي.

المستوى الثاني

أخصائي استشاري راتبه 14.675 ريال سعودي.

أخصائي أول راتبه 12.440 ريال سعودي.

راتب الأخصائي 10355 ريال سعودي.

الفني يحصل على 7640 ريال سعودي.

المساعد الصحي يحصل على 6400 ريال سعودي.

المستوى الثالث

راتب الأخصائي الاستشاري 17.055 ريال سعودي.

الأخصائي الأول راتبه 14680 ريال سعودي.

يحصل الأخصائي على 12435 ريال سعودي.

الفني راتبه 9560 ريال سعودي.

المساعد الصحي راتبه 8020 ريال سعودي.

قيمة العلاوة للضباط الصحيين

تبلغ قيمة العلاوة للضباط من المستوى الأول ما يلي:

قيمة العلاوة للأخصائي الاستشاري 560 ريال سعودي.

قيمة العلاوة للأخصائي الأول 520 ريال سعودي.

الأخصائي قيمة العلاوة التي يحصل عليها 485 ريال سعودي.

قيمة العلاوة للفني 450 ريال سعودي.

المساعد الصحي قيمة العلاوة له 370 ريال سعودي.

أما قيمة العلاوة للضباط من المستوى الثاني فإنها كالتالي:

الأخصائي الاستشاري يحصل على علاوة قدرها 595 ريال سعودي.

الأخصائي الأول يحصل على علاوة قدرها 560 ريال سعودي.

يحصل الأخصائي على علاوة قيمتها 520 ريال سعودي.

الفني قيمة العلاوة الخاصة به 480 ريال سعودي.

المساعد الصحي يحصل على علاوة قدرها 405 ريال سعودي.

وهكذا فإن قيمة العلاوة تختلف مع اختلاف المستوى الذي يهمل به كل ضابط، وبالنسبة إلى موعد صرف العلاوة فإنه يتم صرفها في بداية العام الميلادي، مع الراتب الخاص بشهر يناير، وكانت هذه العلاوات في الماضي يتم صرفها مع بدء العام الهجري، وأصبحت تصرف مع بداية العام الميلادي.