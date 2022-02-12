نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التظليل المسموح به في السعودية 1443 مخالفة تظليل السيارة والاعتراض عليها 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة معرفة التظليل المسموح به في السعودية 1443 من أهم الأمور التي يبحث عنها جميع مالكي السيارات في السعودية، حتى يتمكن كل فرد منهم من معرفة التظليل المسموح به، وبالتالي لا يقع في أي أخطاء، يمكن أن ينتج عنها دفع غرامات أو التعرض إلى السجن، ونوضح لكم من خلال السطور التالية عدد من أهم التفاصيل التي تتعلق بالتظليل المسموح، والتظليل الغير مسموح.

التظليل المسموح به في السعودية 1443

المقصود بتظليل السيارات هو وضع تظليل أو لون على الزجاج الخاص بالسيارة، والهدف منه هو حجب أشعة الشمس من الدخول إلى السيارة وبالتالي يصبح الجو معتدل بها، والتظليل مسموح لمختلف أنواع السيارات في المملكة، ولكن طبقًا إلى الشروط التالية:

التظليل شفاف ولا يحجب الرؤية بالكامل.

يجب أن يكون التظليل عاكس للصور.

يتطلب أن يكون التظليل خالي من أي نقوش أو صور تشتت الرؤية وتجعلها غير واضحة.

يشترط أن يكون التظليل من خلال الأدوات المسموح بها من المرور.

وفي حال أن كنت تتساءل أن كان تظليل 02 مسموح، فجاءت التفاصيل كما يلي:

تم السماح بتظليل الزجاج الجانبي في المقاعد الخلفية من السيارة.

ممنوع تظليل الزجاج الأمامي الجانبي الخاص بالسائق والمرافق إلا في عدد من الحالات الخاصة فقط.

يتم السماح بالتظليل الشفاف الذي يسمح بالرؤية من خلاله ولا يزيد عن 02.

السيارات التي يسمح بتظليلها

السيارات المسموح بتظليلها بدون تعرض صاحبها إلى المخالفة تتمثل في التالي:

المركبات التي تمتلك قمرة قيادة، مقاعد خلفية، أبواب جانبية أو أبواب خلفية تخص نقل الأفراد.

ممنوع أن يتم تظليل سيارات الأجرة، أو مركبات التأجير اليومي.

المركبات الرياضية يتم السماح بتظليل المقاعد الخلفية منها فقط.

مخالفة التظليل والاعتراض عليها

في حالة مخالفة تظليل السيارات طبقًا إلى القواعد التي تم وضعها من خلال إدارة مرور السعودية، يتعرض صاحب المخالفة إلى دفع غرامة تبدأ قيمتها من 500 ريال سعودي، وتصل إلى 900 ريال سعودي، ويمكن الاعتراض على المخالفة عبر الخطوات التالية: