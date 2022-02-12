رقم توكلنا الموحد للاستفسار والدعم المجاني 1443

تعرف على رقم توكلنا الموحد وهو الرقم الذي يتمكن من خلاله جميع المواطنين والمقيمين في المملكة، من التواصل مع خدمة العملاء الخاصة بالتطبيق، ولقد تم إطلاق هذا التطبيق في العام الماضي عند انتشار فيروس كورونا وفرض الحظر، وأصبح من أهم وأشهر التطبيقات التي توجد في المملكة العربية السعودية، كما يحتوي على عدد كبير ومتنوع من الخدمات، التي يمكن الاستفادة منها بصورة إلكترونية من خلاله.

رقم توكلنا الموحد

هناك أكثر من طريقة رسمية يمكن من خلالها التواصل مع خدمة عملاء تطبيق توكلنا، وتتمثل هذه الطرق في التالي:

يمكنك التواصل من خلال الاتصال على الرقم الموحد الخاص بالتطبيق وهو 8001289999، ومن خلال هذا الرقم يمكنك التواصل مع خدمة العملاء للتطبيق، من داخل أي مكان في المملكة العربية السعودية.

أما الطريقة الثانية للتواصل فإنها تتمثل في إرسال بريد إلكتروني إلى هذا العنوان [email protected]

كما توجد طريقة ثالثة للتواصل مع خدمة العملاء، وهي التواصل معهم من خلال الصفحة الرسمية الخاص بتطبيق توكلنا على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

تطبيق توكلنا

تم إطلاق هذا التطبيق وغيره من تطبيقات في المملكة العربية السعودية، لمكافحة والتعامل مع مستجدات فيروس كورونا، وخلال فترة حظر التجول في السعودية كان المواطنين والمقيمين يتمكنون من الحصول على تصريح للخروج للضرورة من خلال هذا التطبيق.

ولقد ساهم هذا التطبيق في خروج المواطنين، وعدم وجود أي تجمعات كبيرة، وبالتالي تمت السيطرة على انتشار فيروس كورونا، ومازال التطبيق يحتوي على أهمية كبيرة إلى الآن، حيث يتم استخدامه عند الدخول إلى أي مصلحة حكومية، أو مكان عام، أو الأسواق، لأنه يحتوي على بيانات الحالة الصحية ومدى تحصين كل مواطن أو مقيم.

خدمات تطبيق توكلنا

يتميز تطبيق توكلنا باحتوائه على عدد كبير من الخدمات المتنوعة ومنها: