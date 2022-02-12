انعقاد انتخابات رئاسية مبكرة فى تركمانستان فى 12 مارس

جدة - نرمين السيد - وقالت اللجنة فى تصريحات لوكالة أنباء تاس الروسية: "نعم، أصدر الرئيس تعليمات بإجرائها". وذكر رئيس تركمانستان قربانقولى بيردى محمدوف فى جلسة برلمانية أمس أنه اتخذ "قرارًا صعبا على نفسه" وأشار إلى أن تولى السلطة فى المرحلة الجديدة من تطوير البلاد يجب أن تعطى للقادة الشباب.

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