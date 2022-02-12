مجددًا.. وزير داخلية لبنان يرفض ترخيص أنشطة مسيئة للبحرين

جدة - نرمين السيد - جدد وزير الداخلية والبلديات فى لبنان، بسام مولوى، طلبه لقوات الأمن اللبنانية، باتخاذ إجراءات لمنع إقامة أنشطة مسيئة لدولة البحرين، تنظمهما جمعيات بحرينية، وذلك بعد منعهما فى مناسبة سابقة.





وحسبما نقلت وسائل إعلام لبنانية، قال وزير الداخلية فى بيان، إنه قرر بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء مجددًا تجديد خطابين إلى قوى الأمن الداخلى والأمن العام، على خلفية دعوتين جديدتين لعقد نشاطين فى لبنان، فى 14 و15 فبراير الجارى، بدعوة من جمعيتين بحرينيتين لإقامة لنشاطين مناهضين للمنامة، بعد منعها من تنظيمها فى مكان آخر فى وقت سابق هذا الأسبوع. وطلب مولوى منع إقامة النشاطين المذكورين، واتخاذ الإجراءات الاستقصائية لجمع المعلومات عن المنظمين والداعين والمدعوين، لما قد يسببه النشاطان "من عرقلة للجهود الرسمية من الدولة اللبنانية لتعزيز العلاقات مع دول الخليج العربى، فى ظل المبادرة الكويتية التى التزمت الدولة فيها بالقيام بكافة الإجراءات المانعة للتعرض اللفظى أو الفعلى للدول العربية الشقيقة".

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