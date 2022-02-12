عاجل- أوكرانيا تضع خطة لإجلاء السكان تحسبا لغزو روسى

جدة - نرمين السيد - وفى تصريح مسجل عبر "فيسبوك"، قال عمدة كييف، فيتالى كليتشكو، إن الخطة تحدد أماكن التجمع ووسائل النقل المطلوبة والمناطق الآمنة لإجلاء السكان إليها فى حالة طارئة.
وأشار كليتشكو إلى "خطة واضحة"، مؤكدًا أنه تم نشر لواء للدفاع عن كييف ضد الغزو الروسى المحتمل.
كما لفت عمدة العاصمة الأوكرانية إلى ارتفاع عدد الملاجئ بنحو 3 أضعاف خلال السنوات القليلة الماضية، مضيفًا أن السلطات تعمل على تطوير نظام إنذار عند الحالات الطارئة.
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