الأردن يدعو مواطنيه إلى مغادرة أوكرانيا وتجنب السفر إليها

جدة - نرمين السيد - دعت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين فى الأردن، اليوم السبت، المواطنين الأردنيين إلى عدم السفر إلى أوكرانيا خلال هذه الفترة، مطالبة المواطنين المتواجدين فى كييف إلى مغادرتها على الفور، وذلك في ضوء التطورات الراهنة هناك.





كما جددت الخارجية الأردنية دعوتها للمواطنين المتواجدين فى أوكرانيا إلى ضرورة تسجيل بياناتهم، للتواصل معهم من خلال الرابط الالكترونى: https://mfa.gov.jo/ar/embassy/Ankara/form وتأتى تحذيرات الخارجية الأردنية فى أعقاب تحذيرات الحكومة الأمريكية والألمانية من هجوم روسى وشيك، حيث طلبت "الولايات المتحدة وبريطانيا والدنمارك ولاتفيا وإستونيا"، ودول أخرى، من رعاياها مغادرة أوكرانيا.

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