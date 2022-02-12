مستشار الأمن القومى العراقى يؤكد حرص بلاده على تطوير العلاقات مع الجزائر

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال لقاء الأعرجى اليوم مع السفير الجزائرى فى بغداد، بلقاسم محمدى، حيث بحث الجانبان العلاقات التاريخية بين البلدين وسبل تعزيزها، بما يخدم مصالح البلدين، فضلا عن مناقشة آخر المستجدات السياسية والأمنية فى المنطقة.

وأشار السفير الجزائرى - وفقا لبيان للمكتب الإعلامى للأعرجى، أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية - إلى أن "الأمة العربية تحتاج إلى عراق قوى، وأن لدى الأشقاء العرب إيماناً بأن العراق فى تطور وتقدم مستمر، لما يملكه من عمق تاريخى وتقدم فكرى، وعلى جميع المستويات".