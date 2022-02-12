جدة - نرمين السيد - وأوضح المدير العام للوكالة نيكولا ماجرينى بحسب وكالة الأنباء الإيطالية "أنسامد"، أن الجمهور الإيطالى لن يتم دعوته للحصول على جرعة رابعة من اللقاحات خلال الشهور المقبلة ولكن من المرجح أن يكون هناك جرعة متابعة سنوية.
وكانت قد بدأت إيطاليا الأسبوع الماضى رفع القيود والإغلاق المفروض على العديد من القطاعات التى استهدفها الإغلاق خلال الموجة الرابعة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وكالة الدواء الإيطالية: سنكتفى بـ 3 جرعات فقط للقاحات المضادة لكورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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