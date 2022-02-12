عاجل- بريطانيا: لن نرسل قوات مقاتلة إلى أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - نفت بريطانيا مجددًا، اليوم السبت، اعتزامها إرسال قوات قتالية إلى أوكرانيا، حيث قال وكيل وزارة الدفاع البريطانى، جيمس هيبى، إن "الرئيس الروسى فلاديمير بوتين ورفاقه، يودون القدرة على قول إن تحركهم المحتمل جاء نتيجة لعدوان غرب فى أوكرانيا".





وفى تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية "بى بى سى"، قال وكيل وزارة الدفاع البريطانية جيمس هيبى، أنه لهذا السبب، من المهم جدًا توضيح أنه لن يلعب "دور نشط فى أوكرانيا". وردًا على سؤال "ألن تكون هناك قوات قتالية بريطانية إذا نشبت حرب؟"، أجاب هيبى: "من الضرورى للغاية أن يسمع الناس فى موسكو هذا: نعم". كما أعلن هيبى أن فى العطلة الأسبوعية الحالية سيسحب كل الجنود البريطانيين الذين شاركوا فى تدريب أوكرانيين على استخدام صواريخ بريطانية مضادة للمدرعات.

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