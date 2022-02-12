واشنطن تجلى موظفى سفارتها فى أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وقالت السفارة الأمريكية فى بيان عبر "تويتر": "رغم خفض عدد الموظفين الدبلوماسيين سيواصل الفريق الدبلوماسى الأساسى، وزملاؤنا الأوكرانيون ووزارة الخارجية والموظفون الأمريكيون فى أنحاء العالم الجهود الدبلوماسية، وجهود المساعدة الدؤوبة لدعم أمن وديمقراطية ورخاء أوكرانيا". وحسبما نقلت صحيفة "بوليتيكو"، كان الرئيس الأمريكى جو بايدن، كشف خلال مؤتمر بالفيديو مع زعماء دول الغرب والاتحاد الأوروبى والناتو، عن موعد الغزو الروسى المرتقب لأوكرانيا، مؤكدًا أنه سيكون فى يوم 16 فبراير الجارى.

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