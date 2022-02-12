جدة - نرمين السيد - وذكرت وكالة أنباء (تاس) الروسية أن العلاقات بين روسيا وحلف شمال الأطلسى بقيادة الولايات المتحدة تشهد فى الآونة الأخيرة توتراً بسبب زيادة تواجده العسكرى بالقرب من الحدود الروسية بذريعة حماية أوكرانيا من تهديد روسى محتمل.
وتتهم الولايات المتحدة ودول غربية، روسيا بالتحضير لهجوم عسكرى على أوكرانيا وهو ما نفته موسكو فى مناسبات عدة؛ معتبرة أن الاتهامات ذريعة لزيادة الوجود العسكرى للحلف بالقرب من حدودها.
وتطالب موسكو بضمانات حول عدم توسع حلف الناتو شرقاً نحو حدودها، وعدم إنشاء قواعد عسكرية فى جمهوريات الاتحاد السوفياتى السابق.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الخارجية الروسية تؤكد طلب بلينكن إجراء محادثة هاتفية مع لافروف على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.