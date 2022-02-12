الخارجية الروسية تؤكد طلب بلينكن إجراء محادثة هاتفية مع لافروف

جدة - نرمين السيد - وذكرت وكالة أنباء (تاس) الروسية أن العلاقات بين روسيا وحلف شمال الأطلسى بقيادة الولايات المتحدة تشهد فى الآونة الأخيرة توتراً بسبب زيادة تواجده العسكرى بالقرب من الحدود الروسية بذريعة حماية أوكرانيا من تهديد روسى محتمل.

وتتهم الولايات المتحدة ودول غربية، روسيا بالتحضير لهجوم عسكرى على أوكرانيا وهو ما نفته موسكو فى مناسبات عدة؛ معتبرة أن الاتهامات ذريعة لزيادة الوجود العسكرى للحلف بالقرب من حدودها.

وتطالب موسكو بضمانات حول عدم توسع حلف الناتو شرقاً نحو حدودها، وعدم إنشاء قواعد عسكرية فى جمهوريات الاتحاد السوفياتى السابق.