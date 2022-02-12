الصحة الإماراتية تقدم 8 آلاف و280 جرعة من اللقاح المضاد لكورونا

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الوزارة - وفقا لوكالة أنباء الإمارات (وام) - أنه بذلك يبلغ مجموع الجرعات التى تم تقديمها حتى اليوم 23 مليونا و840 ألفا و593 جرعة، مشيرة إلى أن ذلك يأتى تماشيا مع خطتها لتوفير اللقاح للوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم وتقليل أعداد الحالات والسيطرة على الفيروس.

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