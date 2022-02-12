برباعية.. الأهلي يقسو على الهلال ويحرز "ثالث العالم"

بنتيجة عريضة قوامها أربعة أهداف، حقق الأهلي المصري الانتصار على الهلال السعودي، وأحرز المركز الثالث في بطولة كأس العالم للأندية.

وانتصر الأهلي بنتيجة 4-0 على الهلال السعودي، في مباراة تحديد المركز الثالث بمونديال الأندية في العاصمة الإماراتية أبوظبي. وسجل للأهلي ياسر إبراهيم هدفين مبكرين في الدقيقتين 8 و17، وأضاف أحمد عبد القادر الثالث في الدقيقة 40، وعمر السولية الرابع في الدقيقة 64. وتعرض لاعبو الهلال لبطاقتين حمراويتين، في الشوط الأول، شلت حركة الفريق وأبعدته عن اللقاء. وطرد من الهلال البرازيلي ماتيوس بيريرا في الدقيقة 14 ولاعب الوسط محمد كنو في الدقيقة 28. وبهذا الانتصار العريض أحرز الأهلي المركز الثالث في مونديال الأندية، للمرة الثانية على التوالي، والثالثة بتاريخه.

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