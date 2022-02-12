السعودية: ضبط 14 ألفا و470 مخالفا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود  

جدة - نرمين السيد - وذكرت وزارة الداخلية السعودية فى بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية، أن الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفى أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، خلال الفترة من 3 - 9 من شهر فبراير الجارى، أسفرت عن ضبط 14470 مخالفًا منهم 7708 مخالفين لنظام الإقامة، و4971 مخالفًا لنظام أمن الحدود، و1791 مخالفًا لنظام العمل.

وأشارت إلى أن إجمالى من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة بلغ 168 شخصًا، كما تم ضبط 168 شخصًا لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة، بالإضافة إلى ضبط 13 متورطا فى نقل وإيواء وتشغيل مخالفى أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم.

وأوضحت الوزارة أن إجمالى من يتم إخضاعهم حاليًا لإجراءات تنفيذ الأنظمة بلغ 99499 وافدا مخالفًا، منهم 88177 رجلاً، و11322 امرأة، فيما تم إحالة 87424 مخالفًا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة 2564 مخالفًا لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل 6935 مخالفًا.

وأكدت الوزارة أن كل من يسهل دخول مخالفى نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أى مساعدة أو خدمة بأى شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء.