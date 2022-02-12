الخارجية الروسية: الولايات المتحدة وحلفاؤها يسعون إلى تحقيق أهداف استفزازية

جدة - نرمين السيد - قال وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف، خلال محادثة هاتفية مع نظيره الأمريكى أنتونى بلينكين، إن الحملة الدعائية للولايات المتحدة وحلفائها حول "العدوان الروسى" على أوكرانيا تسعى إلى تحقيق أهداف استفزازية.





وجاء فى بيان الخارجية الروسية حول المكالمة بحسب وكالة أنباء (تاس) الروسية، إن " لافروف شدد على أن الحملة الدعائية التى تشنها الولايات المتحدة، وحلفاؤها حول العدوان الروسى على أوكرانيا لها أهداف استفزازية، مشجعة السلطات فى كييف على تخريب اتفاقيات مينسك والمحاولات الضارة لحل مشكلة دونباس من قبل فرض القوة".

وأضاف البيان: "أن رد فعل واشنطن وبروكسل على مسودة المعاهدة الروسية الأمريكية والاتفاق مع الناتو بشأن الضمانات الأمنية التى قدمناها يتجاهل البنود الرئيسية بالنسبة لنا، وفى المقام الأول بشأن عدم توسيع الحلف وعدم نشر أنظمة الأسلحة الهجومية بالقرب من الحدود الروسية".

وأشار لافروف إلى عدم مقبولية الإجراءات التى تنتهك الالتزامات التى تم التعهد بها على أعلى مستوى، بشأن عدم قابلية الأمن للتجزئة فى منطقة اليورو- أطلسى، وأنه تم التأكيد على أن هذه القضايا ستكون مركزية فى تقييمنا للوثائق الواردة من الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسى، والتى سيتم عرضها على الزملاء.