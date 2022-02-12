السويد تحث رعاياها على مغادرة أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وذكرت قناة "سكاى نيوز" البريطانية الناطقة بالإنجليزية أنه يوجد نحو 200 إلى 300 مواطن سويدى فى أوكرانيا، وذلك وفقا للسفارة السويدية فى كييف.

تجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة وبريطانيا حثتا رعاياهما على الإجلاء من أوكرانيا فى ظل مخاوف من غزو روسى محتمل لأوكرانيا قد يحدث "فى أى وقت"، وحذت حذوهما دول أخرى.

من جهته، أكد البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكى "جو بايدن" ونظيره الروسى "فلاديمير بوتين" سيناقشان الأزمة هاتفيا فى وقت لاحق اليوم، يأتى هذا فى الوقت الذى تستعد فيه واشنطن لإرسال 3000 جندى إضافى إلى بولندا لينضموا إلى 1700 جندى أخر متواجدين بالفعل هناك.