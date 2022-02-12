أخبار اليمن : طيران العدوان يعاود قصف صنعاء وضواحيها(تفاصيل)

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طيران العدوان يعاود قصف صنعاء وضواحيها(تفاصيل)

عاود طيران العدوان السعودي الإماراتي مساء اليوم استهداف أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء. طيران العدوان يعاود قصف صنعاء وضواحيها(تفاصيل)عاود طيران العدوان السعودي الإماراتي مساء اليوم استهداف أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء. وأوضح مصدر أمني أن طيران العدوان شن غارة على منطقة الحفا بمديرية السبعين بأمانة العاصمة وثلاث غارات على منطقتي فنذخ بمديرية بني حشيش وجبران بمديرية سنحان محافظة صنعاء. وندد المصدر باستمرار طيران العدوان في استهداف المدنيين والأعيان المدنية، وقصف المنشآت الحيوية وتدمير البنية التحتية ومقدرات الشعب اليمني. وحسبما اوردته وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد طالب المصدر الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، بإدانة جرائم العدوان والضغط على دول التحالف، لإيقاف العدوان ورفع الحصار عن اليمن. يذكر أن طيران العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي، شن مساء أمس غارتين على شارع المطار في مديرية الثورة بالأمانة وغارة على منطقة الصباحة في مديرية بني مطر بمحافظة صنعاء.



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